Дзюба рассказал, как настраивал игроков сборной России на серию пенальти с Испанией на ЧМ-2018

Теги россияартём дзюбаиспания

Дзюба рассказал, как настраивал игроков сборной России на серию пенальти с Испанией на ЧМ-2018

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился воспоминаниями о матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 с Испанией, в котором российские футболисты одержали победу в серии пенальти.

"Выиграли - это громко сказано. Скажем так, отмучались. Дотерпели. Выдержали на характере. Отбивались как могли.

Скажем так, я унижал и готовил наших ребят к пенальти. Антон Миранчук после этого стал забивать пенальти, между прочим. До этого дай бог 1 из 5 забивал. Все благодаря мне", - рассказал Дзюба в развлекательном шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Не пропустите: Дзюба: "Манчини - не тренер". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Джикия - лучший игрок "Спартака" по версии фанатов

Джикия - лучший игрок "Спартака" по версии фанатов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов