Дзюба рассказал, как настраивал игроков сборной России на серию пенальти с Испанией на ЧМ-2018

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился воспоминаниями о матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 с Испанией, в котором российские футболисты одержали победу в серии пенальти.

"Выиграли - это громко сказано. Скажем так, отмучались. Дотерпели. Выдержали на характере. Отбивались как могли.

Скажем так, я унижал и готовил наших ребят к пенальти. Антон Миранчук после этого стал забивать пенальти, между прочим. До этого дай бог 1 из 5 забивал. Все благодаря мне", - рассказал Дзюба в развлекательном шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

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