Дзюба рассказал, как он относится к голам в ворота "Спартака"

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Дзюба рассказал, как он относится к голам в ворота "Спартака"

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал, как он относится к голам в ворота московского "Спартака".

"Любой гол "Спартаку" для меня очень важен, что тут лукавить, потому что осадочек остался и внутри меня до конца дней будет пылать огонек. И каждый мяч в их ворота – как бальзам на душу", - приводит слова Дзюбы официальный сайт клуба.

32-летний Дзюба является воспитанником "Спартака". В "Зенит" он перешел летом 2015 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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