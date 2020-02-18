Дзюба рассказал, как относится к Карпину и Черчесову

Форвард "Зенита" Артём Дзюба в интервью ютуб-каналу Gena Miller рассказал, как относится к наставнику "Ростова" Валерию Карпину и главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.



"Карпин? Неприязнь. Черчесов? С чемпионата мира и по сегодняшний день - огромное уважение. Тренер сборной, который мне действительно очень нравится и как человек. Его трансформация… Восхищён, как человек поменялся в этом возрасте. На чемпионате мира он на меня прям произвёл впечатление. Именно личностно", - сказал футболист.



Напомним, у 31-летнего игрока возник конфликт с Карпиным, когда они работали в "Спартаке".

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