Дзюба рассказал, как проводит время на карантине

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Дзюба рассказал, как проводит время на карантине

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в эфире ТНТ рассказал, чем занимается на карантине, вызванном пандемией коронавируса.

Капитан национальной команды рассказал, что много времени проводит с детьми и играет в компьютерные игры.

"Чуть-чуть в FIFA поигрываю. Безумно тяжело без движения. Привык к постоянной тренировке. Но много позитива. Дома с детьми, играем во все подряд. Армия LEGO разделилась на три. У меня появилась своя, с отборными бойцами.

Призываю всех быть поответственнее. Чем быстрее уйдем на карантин и будем соблюдать правила, тем лучше. Две недели назад пошел в кино, какая-то чудачка кашляла, плевалась, что только не делала. Ей только помереть оставалось", - рассказал футболист.

Напомним, все люди должны оставаться дома до конца апреля из-за угрозы заражения Covid-19.

По последним данным, в России зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом. Скончались 34 человека.

А еще: На стадионе "Лужники" появилась надпись "Оставайтесь дома"| http://soccernews.ru
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