Дзюба рассказал, как проводит время на карантине
Форвард "Зенита" Артем Дзюба в эфире ТНТ рассказал, чем занимается на карантине, вызванном пандемией коронавируса.
Капитан национальной команды рассказал, что много времени проводит с детьми и играет в компьютерные игры.
"Чуть-чуть в FIFA поигрываю. Безумно тяжело без движения. Привык к постоянной тренировке. Но много позитива. Дома с детьми, играем во все подряд. Армия LEGO разделилась на три. У меня появилась своя, с отборными бойцами.
Призываю всех быть поответственнее. Чем быстрее уйдем на карантин и будем соблюдать правила, тем лучше. Две недели назад пошел в кино, какая-то чудачка кашляла, плевалась, что только не делала. Ей только помереть оставалось", - рассказал футболист.
Напомним, все люди должны оставаться дома до конца апреля из-за угрозы заражения Covid-19.
По последним данным, в России зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом. Скончались 34 человека.
А еще: На стадионе "Лужники" появилась надпись "Оставайтесь дома"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20