Дзюба рассказал, как проводит время на карантине во время пандемии коронавируса

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Дзюба рассказал, как проводит время на карантине во время пандемии коронавируса

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в эфире программы "Вечерний Ургант" рассказал, чем занимается на карантине во время пандемии коронавируса.

"Ну, сейчас все на этот фильм подсели, мне кажется. "Заражение". Я с первого раза все понял (смеется). Так, что еще? Я пересмотрел сериал "Мандалорец". Очень советую. И еще не смотрел, но мне уже все сказали, что вышел фильм про... Как раз для вас Иван, любителя НБА. Фильм про Майкла Джордана.

"Скотный двор" прочитал недавно. Хочу похвастаться. Думал, как только сяду на карантин, посвящу себя книгам очень много. Обломался мой план (смеется). Была осилена одна книга, но я думаю, что мы будем продолжать биться", - сказал игрок.

Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса как минимум до 31 мая.

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