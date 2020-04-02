Дзюба рассказал, как соблюдает правила карантина
Нападающий "Зенита" и капитан сборной России Артём Дзюба заявил, что он не нарушает режим самоизоляции и выполняет все рекомендации по борьбе с распространением коронавируса.
"Я постоянно мою руки и никуда вообще не выхожу. Всё больше на жене. Выходить можно только экстренно. У нас строжайший запрет от "Зенита": можно выйти только в аптеку или в магазин. Вплоть до штрафов. Какой? Я не знаю. Может быть, месячная зарплата. Всё очень строго", - сказал Дзюба.
Напомним, что розыгрыш РПЛ сезона 2019/20 приостановлен как минимум до лета.
31-летний Дзюба в текущем сезоне сыграл за "Зенит" 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 12 ассистов.
Не пропустите: Дзюба рассказал о своем отношении к сладкому и алкоголю. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Барселона" рассматривает два варианта расставания с Ракитичем
-
"Ювентус" заключил новое соглашение с хорватским легионером
-
Зинченко показал, как тренируется с собаками
-
Дзюба высказался о работе агентов в российском футболе
-
"Бавария" оштрафует Боатенга за ДТП во время карантина
-
"Ливерпуль" не заинтересован в возвращении Стерлинга
-
В МЛС зафиксирован первый случай заражения футболиста коронавирусом
-
Футбольный агент Ткаченко отреагировал на слова Дзюбы
-
АПЛ опубликовала заявление о возобновлении сезона
-
"Ювентус" продлил контракт с Матюиди
-
Дзюба рассказал, как соблюдает правила карантина
-
Главные новости дня: 1 апреля
-
Новиков назвал футболистов, которых готов отпустить в аренду в минское "Динамо"
-
Дзюба рассказал о своем отношении к сладкому и алкоголю
-
"Бавария" продвинулась в переговорах с Мюллером о новом контракте
-
Геркус: "Где-то в глубине души скучаю по Юрию Палычу"
-
Определился фаворит в борьбе за Хамеса
-
Дзюба: "Офсайд нужно трактовать в пользу атаки"
-
Ла Лига представила план возобновления чемпионата
-
"Сочи" назвал фильмы, которые были рекомендованы игроками команды
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20