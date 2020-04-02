Дзюба рассказал, как соблюдает правила карантина

Нападающий "Зенита" и капитан сборной России Артём Дзюба заявил, что он не нарушает режим самоизоляции и выполняет все рекомендации по борьбе с распространением коронавируса.

"Я постоянно мою руки и никуда вообще не выхожу. Всё больше на жене. Выходить можно только экстренно. У нас строжайший запрет от "Зенита": можно выйти только в аптеку или в магазин. Вплоть до штрафов. Какой? Я не знаю. Может быть, месячная зарплата. Всё очень строго", - сказал Дзюба.

Напомним, что розыгрыш РПЛ сезона 2019/20 приостановлен как минимум до лета.

31-летний Дзюба в текущем сезоне сыграл за "Зенит" 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 12 ассистов.

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