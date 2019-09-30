Дзюба рассказал, какие алкогольные напитки предпочитает

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Дзюба рассказал, какие алкогольные напитки предпочитает

Форвард "Зенита" Артем Дзюба рассказал, какие алкогольные напитки предпочитает. Также футболист отметил, что не переносит крепкие напитки. Об этом сообщает Рашен Football.

"Пиво вообще не люблю. Водку не люблю, виски не люблю. Ну, выпью шампанское "Асти Мартини". Реально, прямо отторжение к алкоголю. Честно, ни разу в жизни не был пьяным, клянусь. Шампанское "Асти Мартини" - это да. И сангрия. Вот сангрия, честно, в Испании подсел на нее. Вот сангрия… Ну у нас в России просто нет сангрии нормальной.

Водку пробовал один раз, наверное, грамм 20-30, я даже не смог. Меня прямо воротит", - сказал Дзюба.

31-летний футболист в 11 матчах чемпионата России забил 5 голов и сделал 5 результативных действий.

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