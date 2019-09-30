Дзюба рассказал, кого бы вызвал на дуэль
Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью YouTube-каналу "Рашен Football" сказал, что вызвал бы на дуэль главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, во время, когда они играли в "Спартаке".
"Кого бы из мира русского футбола вызвал на дуэль? Не знаю, я так, вот честно, не размышляю.
Вызвал бы Валерия Георгиевича, когда был в "Спартаке"? Сто процентов", - сказал Дзюба.
Напомним, Карпин работал в "Спартаке" Карпин с апреля 2009 по май 2012 года и с ноября 2012 по март 2014 года. Дзюба играл в стане "красно-белых" с 2006 по 2015 год с несколькими перерывами на аренду.
31-летний футболист в 11 матчах чемпионата России забил 5 голов и сделал 5 результативных действий.
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|Команда
|М
|О
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|ЦСКА Москва
|11
|25
|2
|Локомотив Москва
|11
|23
|3
|Ростов
|11
|23
|4
|Краснодар
|11
|23
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|11
|23
|6
|Уфа
|11
|15
|7
|Урал
|11
|14
|8
|Арсенал Тула
|11
|14
|9
|Спартак Москва
|11
|14
|10
|Сочи
|11
|12
|11
|Оренбург
|11
|11
|12
|Крылья Советов
|11
|11
|13
|Рубин
|11
|11
|14
|Динамо Москва
|11
|10
|15
|Ахмат
|11
|9
|16
|Тамбов
|11
|8