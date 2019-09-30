Дзюба рассказал, кого бы вызвал на дуэль

Теги артём дзюбавалерий карпинспартак москва

Дзюба рассказал, кого бы вызвал на дуэль

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью YouTube-каналу "Рашен Football" сказал, что вызвал бы на дуэль главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, во время, когда они играли в "Спартаке".

"Кого бы из мира русского футбола вызвал на дуэль? Не знаю, я так, вот честно, не размышляю.

Вызвал бы Валерия Георгиевича, когда был в "Спартаке"? Сто процентов", - сказал Дзюба.

Напомним, Карпин работал в "Спартаке" Карпин с апреля 2009 по май 2012 года и с ноября 2012 по март 2014 года. Дзюба играл в стане "красно-белых" с 2006 по 2015 год с несколькими перерывами на аренду.

 

31-летний футболист в 11 матчах чемпионата России забил 5 голов и сделал 5 результативных действий.

Не пропустите: Сутормин рассказал, что Дзюба часто подсказывает на поле партнерам по команде| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Обамеянг забил 7 голов в первых 7 турах АПЛ и повторил рекорд "Арсенала"

Обамеянг забил 7 голов в первых 7 турах АПЛ и повторил рекорд "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 11 25
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 11 23
3 Ростов Ростов 11 23
4 Краснодар Краснодар 11 23
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 11 23
6 Уфа Уфа 11 15
7 Урал Урал 11 14
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 11 14
9 Спартак Москва Спартак Москва 11 14
10 Сочи Сочи 11 12
11 Оренбург Оренбург 11 11
12 Крылья Советов Крылья Советов 11 11
13 Рубин Рубин 11 11
14 Динамо Москва Динамо Москва 11 10
15 Ахмат Ахмат 11 9
16 Тамбов Тамбов 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов