Дзюба рассказал, кого бы вызвал на дуэль

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью YouTube-каналу "Рашен Football" сказал, что вызвал бы на дуэль главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, во время, когда они играли в "Спартаке".

"Кого бы из мира русского футбола вызвал на дуэль? Не знаю, я так, вот честно, не размышляю.

Вызвал бы Валерия Георгиевича, когда был в "Спартаке"? Сто процентов", - сказал Дзюба.

Напомним, Карпин работал в "Спартаке" Карпин с апреля 2009 по май 2012 года и с ноября 2012 по март 2014 года. Дзюба играл в стане "красно-белых" с 2006 по 2015 год с несколькими перерывами на аренду.

31-летний футболист в 11 матчах чемпионата России забил 5 голов и сделал 5 результативных действий.

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