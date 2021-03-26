Дзюба рассказал, кому посвятил гол в ворота сборной Мальты

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Дзюба рассказал, кому посвятил гол в ворота сборной Мальты

Фото твиттер сборной России

Капитан сборной России Артём Дзюба признался, что гол в ворота Мальты он посвятил своей маме Светлане Александровне.

"Посвящаю гол маме. Мамочка, с днём рождения тебя. Накануне у неё был день рождения, и она попросила забить гол. Мама, я выполнил, поздравляю тебя ещё раз. Всё сказал лично", - отметил футболист.

Напомним, что Дзюба открыл счёт в матче 1-го тура квалификации ЧМ-2022 против Мальты, а затем ещё и отдал голевую передачу.

Благодаря забитому в среду мячу форвард "Зенита" вышел на чистое второе место среди лучших бомбардиров российской сборной.

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