Дзюба рассказал о драке в сборной России на Евро-2016

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Дзюба рассказал о драке в сборной России на Евро-2016

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился воспоминаниями о потасовке в раздевалке национальной команды во время чемпионата Европы 2016 года.

"Эти знаменитые инсайды, что Мамаев подрался с Широковым или с Глушаковым. По факту Паша был ни при чем. Феномен был в том, что человек просто лежал на подушке. Смех был в том, что когда ему попали, была фраза: "У тебя осталось на одну жизнь меньше". Тут было смешно. В той ситуации я шел для подстраховки, если что-то случится. Так и получилось. Глушакова чуть не задушил бедолагу", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".

Напомним, что на Евро-2016 Россия попала в одну группу с Англией, Уэльсом и Словакией. В первом матче россияне сыграли вничью с англичанами со счетом 1:1, сравняв счет в компенсированное время. Во втором поединке Россия проиграла Словакии (1:2), в третьем - Уэльсу (0:3). В итоге Россия заняла последнее место в группе, набрав одно очко.

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