Дзюба рассказал о фильмах и сериалах, которые успел посмотреть за время отпуска

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, какие фильмы и сериалы успел посмотреть во время отпуска и дал несколько советов болельщикам.

"Посмотрел "Клаус". Вчера я был на... "Дело Ричарда Джуэлла". Основан на реальном событиях. Потрясающая игра актеров. Я был восхищен этим фильмом, прямо "вау".

Сериал "Мандалорец" потрясающий. "Ведьмака" тоже советую всем ценителям, кто читал. Особенно кто читал. Кто не читал - они ничего не поймут вообще", - сказал Дзюба.

В этом сезоне 31-летний форвард участвовал в 18 матчах РПЛ, забив 11 голов и сделав 9 результативный передач.

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