Дзюба рассказал о личном кризисе после Евро-2020

Фото инстаграм Артёма Дзюбы

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба признался, что прошедшим летом он испытывал проблемы психологического характера.

"Когда со всех сторон говорят, что ты уже не тот, невольно начинаешь задумываться: может, так и есть? И в этой ситуации очень крутые слова сказал мне Леонид Слуцкий: "Если ты не забил в девяти матчах, это ещё не значит, что ты разучился играть в футбол". За рубежом, если человек не забивает, в этом нет ничего страшного. Да, будут считать серию. Но будут замечать и другие вещи, которые он делает на футбольном поле. Как цепляется за мяч, как отдаёт передачи. У нас считают, кто сколько бегает.

Когда ты не забиваешь, говорят, что это катастрофа. Только начинаешь забивать или отдавать голевые передачи, что не менее ценно, говорят: "Он плохо двигается". Или ещё ­что-то. Это всё от лукавого. Ты не мог разучиться, и тебе точно не всё равно. Действительно тяжело было после Евро. Появилась какая-то апатия от того, что мы готовились, прошли большой путь и так неудачно всё закончилось. Чтобы осознать и прийти в себя, понадобилось время. Но даже когда ты прекрасно готов, бывает такое, что просто не идёт. Не забиваешь, и о тебе сразу говорят: "Он не в форме". Это глупости. Не бывает так, что забил - ты в форме, не забил - не в форме.

Сейчас оцениваю свою форму намного лучше. Я очень хорошо себя чувствую и надеюсь, что это не потолок. Мне хочется продолжать забивать голы, делать голевые передачи, участвовать в командных действиях. Точно знаю, что это не предел, я могу играть лучше. Главное - правильно себя подводить к матчам", - сказал Дзюба.

В текущем сезоне 33-летний форвард сыграл за "Зенит" 15 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

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