Дзюба рассказал о личном кризисе после Евро-2020
Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба признался, что прошедшим летом он испытывал проблемы психологического характера.
"Когда со всех сторон говорят, что ты уже не тот, невольно начинаешь задумываться: может, так и есть? И в этой ситуации очень крутые слова сказал мне Леонид Слуцкий: "Если ты не забил в девяти матчах, это ещё не значит, что ты разучился играть в футбол". За рубежом, если человек не забивает, в этом нет ничего страшного. Да, будут считать серию. Но будут замечать и другие вещи, которые он делает на футбольном поле. Как цепляется за мяч, как отдаёт передачи. У нас считают, кто сколько бегает.
Когда ты не забиваешь, говорят, что это катастрофа. Только начинаешь забивать или отдавать голевые передачи, что не менее ценно, говорят: "Он плохо двигается". Или ещё что-то. Это всё от лукавого. Ты не мог разучиться, и тебе точно не всё равно. Действительно тяжело было после Евро. Появилась какая-то апатия от того, что мы готовились, прошли большой путь и так неудачно всё закончилось. Чтобы осознать и прийти в себя, понадобилось время. Но даже когда ты прекрасно готов, бывает такое, что просто не идёт. Не забиваешь, и о тебе сразу говорят: "Он не в форме". Это глупости. Не бывает так, что забил - ты в форме, не забил - не в форме.
Сейчас оцениваю свою форму намного лучше. Я очень хорошо себя чувствую и надеюсь, что это не потолок. Мне хочется продолжать забивать голы, делать голевые передачи, участвовать в командных действиях. Точно знаю, что это не предел, я могу играть лучше. Главное - правильно себя подводить к матчам", - сказал Дзюба.
В текущем сезоне 33-летний форвард сыграл за "Зенит" 15 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.
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