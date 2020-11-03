Дзюба рассказал о настрое "Зенита" перед матчем Лиги Чемпионов с "Лацио"
Капитан "Зенита" Артем Дзюба рассказал о том, какой настрой у команды перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Лацио".
Встреча пройдет 4 ноября в Санкт-Петербурге. Начало игры - в 20:55 (мск).
"Не самое лучшее физическое состояние, так как много матчей, очень много матчей было сыграно. Как с пандемией закончилось - сразу же понеслось. Поэтому какие-то болячки есть, как у любого спортсмена профессионального. Но мы привыкли к этому: когда что-то не болит, значит, что-то не так. Сейчас нормально - восстановился, все хорошо, немножко перевел дух. Надеюсь, все нормально будет - вчера уже тренировался в общей группе.
В каком настроении команда? Конечно же, добавила позитива победа над "Химками". Очень важные 3 очка, так как почти все конкуренты, кроме ЦСКА, потеряли очки. Важно было победить. С нетерпением ждем матча с "Лацио", так как это один из последних шансов зацепиться за выход из группы", - сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.
Две последние встречи Лиги Чемпионов "Зенит" проиграл.
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|26
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|26
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|4
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|26
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|Рома
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|6
|Наполи
|26
|39
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|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
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|СПАЛ
|26
|18
|20
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|27
|17