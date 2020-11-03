Дзюба рассказал о настрое "Зенита" перед матчем Лиги Чемпионов с "Лацио"

Теги артём дзюбалациозенит санкт-петербург

Дзюба рассказал о настрое "Зенита" перед матчем Лиги Чемпионов с "Лацио"

Капитан "Зенита" Артем Дзюба рассказал о том, какой настрой у команды перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Лацио".

Встреча пройдет 4 ноября в Санкт-Петербурге. Начало игры - в 20:55 (мск).

"Не самое лучшее физическое состояние, так как много матчей, очень много матчей было сыграно. Как с пандемией закончилось - сразу же понеслось. Поэтому какие-то болячки есть, как у любого спортсмена профессионального. Но мы привыкли к этому: когда что-то не болит, значит, что-то не так. Сейчас нормально - восстановился, все хорошо, немножко перевел дух. Надеюсь, все нормально будет - вчера уже тренировался в общей группе.

В каком настроении команда? Конечно же, добавила позитива победа над "Химками". Очень важные 3 очка, так как почти все конкуренты, кроме ЦСКА, потеряли очки. Важно было победить. С нетерпением ждем матча с "Лацио", так как это один из последних шансов зацепиться за выход из группы", - сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.

Две последние встречи Лиги Чемпионов "Зенит" проиграл.

Не пропустите: Дзюба отказался комментировать свою замену в перерыве матча с "Боруссией"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Куман: "У меня нет проблем с Месси. Я вижу его амбиции и характер победителя"

Куман: "У меня нет проблем с Месси. Я вижу его амбиции и характер победителя"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов