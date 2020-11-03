Дзюба рассказал о настрое "Зенита" перед матчем Лиги Чемпионов с "Лацио"

Капитан "Зенита" Артем Дзюба рассказал о том, какой настрой у команды перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Лацио".

Встреча пройдет 4 ноября в Санкт-Петербурге. Начало игры - в 20:55 (мск).

"Не самое лучшее физическое состояние, так как много матчей, очень много матчей было сыграно. Как с пандемией закончилось - сразу же понеслось. Поэтому какие-то болячки есть, как у любого спортсмена профессионального. Но мы привыкли к этому: когда что-то не болит, значит, что-то не так. Сейчас нормально - восстановился, все хорошо, немножко перевел дух. Надеюсь, все нормально будет - вчера уже тренировался в общей группе.

В каком настроении команда? Конечно же, добавила позитива победа над "Химками". Очень важные 3 очка, так как почти все конкуренты, кроме ЦСКА, потеряли очки. Важно было победить. С нетерпением ждем матча с "Лацио", так как это один из последних шансов зацепиться за выход из группы", - сказал футболист в интервью клубной пресс-службе.

Две последние встречи Лиги Чемпионов "Зенит" проиграл.

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