Дзюба рассказал о несостоявшемся переходе в клуб АПЛ

Теги зенит санкт-петербургэвертонартём дзюба

Дзюба рассказал о несостоявшемся переходе в клуб АПЛ

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, что прошлой зимой у него был вариант с переходом в "Эвертон", но он решил остаться в петербургском клубе.

"Зимой была конкретика. Я мог уйти, как понимаю, в "Эвертон". Но я не хотел. Потому что зимой это бы неправильно было. Мы должны были стать чемпионами России. Все к этому шло. И как выяснилось, правильно сделал, что не ушел. А летом я действительно надеялся, что что-то будет. Но конкретики, к сожалению, не было. Возможны были аренды. Возможно, ещё что-то. Но только разговоры", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" девять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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