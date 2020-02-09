Дзюба рассказал о несостоявшемся переходе в "Тоттенхэм"

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Дзюба рассказал о несостоявшемся переходе в "Тоттенхэм"
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал, почему не состоялся его переход в лондонский "Тоттенхэм" в январе.

"Этой зимой было неожиданно. Уже, наверное, можно сказать. А то много грязи, кто-то что-то говорит, но никто ничего не знает. Со мной связались на новогодних праздниках – от Жозе Моуринью, я так понимаю. Но "Зенит" мне сказал: "Нет". Предварительно у меня был разговор с Миллером, я услышал его слова. Я очень уважительно к нему отношусь. Если бы "Тоттенхэм" меня прям очень сильно хотел, они были бы понастойчивее. Интерес был – это правда. Предлагали аренду до конца сезона. Но, я так понимаю, "Зенит" был не заинтересован", - приводит слова Дзюбы телеканал "Россия-24".

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами, а также отдал 11 результативных передач. Его контракт с петербургским клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Уткин высмеял информацию о несостоявшемся переходе Дзюбы в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
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