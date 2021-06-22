Дзюба рассказал о психологических проблемах футболистов сборной России
Капитан сборной России Артём Дзюба считает, что проблемы с психологией помешали команде успешнее выступить на Евро-2020.
"Мы проиграли сами себе. Проиграли именно игроки - не тренерский штаб. Мы сегодня в полной попе. На таком уровне нельзя так пропускать, так себя убивать. Психология у нас очень слабая, не умеем под давлением играть. Такая атмосфера прекрасная, всё вроде получается, тут же пропускаем и начинаем трястись, начинаем шарахаться, паниковать. Ну, пропустили - это футбол. У европейцев менталитет - они кайфуют. Они играют, сражаются. Мы спотыкаемся, падаем, сами себе привозим. Вот в этом, наверное, разница", - сказал Дзюба.
Россия заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Сборная не смогла выйти в плей-офф на Евро третий раз подряд.
Дзюба играл во всех трёх матчах группового этапа, две встречи провёл полностью. В его активе 1 гол с пенальти и 1 ассист.
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