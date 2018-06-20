Дзюба рассказал о следующей цели сборной России на ЧМ-2018



Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Египтом (3:1) в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018.

"Мы безумно счастливы. Это исторический шаг. Спасибо стране, болельщикам. Видели после первого гола, как за нас переживали. Борьба вязкая. Ключ к успеху - не проиграли не сантиметра. Сдержали Салаха. За два дня Черчесов начал меня наигрывать, но не было понятно с составом. На установке узнал, что сыграю.

Сейчас хотим большего. Хотим побороться за первое место в группе. Хорошо, что у нас соперники всё сильнее и сильнее. Давайте сегодня просто порадуемся. Сегодня такой праздник", - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

Напомним, что в третьем туре ЧМ-2018 Россия сыграет с Уругваем. Матч состоится 25 июня.

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