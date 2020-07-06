Дзюба рассказал о следующей цели "Зенита" после чемпионства
Форвард "Зенита" Артем Дзюба рассказал о целях "сине-бело-голубых" на остаток сезона.
"Следующая цель - Кубок России. Надо максимально попытаться выиграть. Всё в наших руках и ногах. Это будет непросто, потому что мы большой раздражитель для всех. Но это цель номер один сейчас. А потом нужно будет достойно выступить в Лиге чемпионов. Всё-таки такая команда, как у нас, это лакомый кусочек. Нужно в Лиге чемпионов достойно выступить, выйти из группы и пройти как можно дальше", - сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе.
19 июля состоится полуфинал Кубка России "Зенит" - "Спартак". Встреча состоится на "Газпром Арене" и начнется - в 18:30 (мск).
Напомним, вчера, 5 июля, "Зенит" обыграл "Краснодар" (4:2) в матче 26-го тура РПЛ. Благодаря этой победе петербургский клуб досрочно стал чемпионом России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22