Дзюба рассказал о следующей цели "Зенита" после чемпионства

Форвард "Зенита" Артем Дзюба рассказал о целях "сине-бело-голубых" на остаток сезона.



"Следующая цель - Кубок России. Надо максимально попытаться выиграть. Всё в наших руках и ногах. Это будет непросто, потому что мы большой раздражитель для всех. Но это цель номер один сейчас. А потом нужно будет достойно выступить в Лиге чемпионов. Всё-таки такая команда, как у нас, это лакомый кусочек. Нужно в Лиге чемпионов достойно выступить, выйти из группы и пройти как можно дальше", - сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе.

19 июля состоится полуфинал Кубка России "Зенит" - "Спартак". Встреча состоится на "Газпром Арене" и начнется - в 18:30 (мск).

Напомним, вчера, 5 июля, "Зенит" обыграл "Краснодар" (4:2) в матче 26-го тура РПЛ. Благодаря этой победе петербургский клуб досрочно стал чемпионом России.

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