Дзюба рассказал о своем будущем в "Зените"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что он договорился с петербургским клубом о продлении контракта, который истекает ближайшим летом.
"Предварительно мы давно уже договорились. Когда началось очень много грязи, что я Миллера начал о чем-то просить. Тогда был разговор конкретный, примерно друг друга поняли. Плюс, наверное, раз не получается… Китай — нет, в Турции я не считаю, что лучше, чем в России. Была мечта Англия, но не получается сейчас уже. Если подпишу новый контракт с "Зенитом", значит моя земля Россия, здесь моя энергетика, мое состояние души. Если бы должно было случиться, я бы уехал", - сказал Дзюба в эфире телеканала "Россия 24".
В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами, а также отдал 11 результативных передач. Его контракт с петербургским клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15