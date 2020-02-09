Дзюба рассказал о своем будущем в "Зените"



Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что он договорился с петербургским клубом о продлении контракта, который истекает ближайшим летом.

"Предварительно мы давно уже договорились. Когда началось очень много грязи, что я Миллера начал о чем-то просить. Тогда был разговор конкретный, примерно друг друга поняли. Плюс, наверное, раз не получается… Китай — нет, в Турции я не считаю, что лучше, чем в России. Была мечта Англия, но не получается сейчас уже. Если подпишу новый контракт с "Зенитом", значит моя земля Россия, здесь моя энергетика, мое состояние души. Если бы должно было случиться, я бы уехал", - сказал Дзюба в эфире телеканала "Россия 24".

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами, а также отдал 11 результативных передач. Его контракт с петербургским клубом действует до лета 2020 года.

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