Дзюба рассказал о своём отношении к Федуну
Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба поведал, как он относится к владельцу московского "Спартака" Леониду Федуну.
Напомним, что 31-летний футболист является воспитанником "красно-белых" и до 2015 года выступал за столичную команду.
"Я видел Федуна на турнире в Катаре. "Здрасьте – здрасьте". Потом в шутку он меня попросил: "Не забивай нашим сегодня". Я говорю: "В товарищеских не забиваю". Мы посмеялись и всё. Мне нечего сказать Леониду Арнольдовичу, да и кто я такой, чтобы ему что-то говорить? Он живёт своей жизнью, я своей. У меня нет к нему никакого негатива. Непонимание каких-то вещей – возможно, но негатив я не имею права испытывать. Я не бог и не кто-то ещё. Стараюсь ни о ком плохо не говорить. За фразу "Дзюба за копейку удавит всех своих родных" он извинился через своих приближённых. Я принял те извинения, он сказал это на эмоциях. Он позже сам понял, что это неправда", - сказал Дзюба.
Не пропустите: Дзюба назвал лучших игроков РПЛ не из "Зенита". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Семак может уйти из "Зенита" из-за конфликта с руководством клуба
-
Transfermarkt обновил стоимость футболистов из РПЛ
-
"Зенит" нацелился на турецкого защитника
-
Кокорин прибыл в офис "Спартака"
-
РПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока сезона
-
Тер Штеген получил предложения от двух клубов
-
Против президента ФИФА Инфантино возбуждено уголовное дело
-
Дзюба рассказал о своём отношении к Федуну
-
Боатенг призвал поддержать движение Black Lives Matter в матчах Лиги Чемпионов
-
Шатов прокомментировал свой переход в "Рубин"
-
Вагнер Лав: "ЦСКА не давал мне никаких гарантий"
-
Кокорин прилетел в Москву для согласования последних деталей контракта со "Спартаком"
-
"Тоттенхэм" презентовал новую форму
-
Дзюба назвал лучших игроков РПЛ не из "Зенита"
-
Решение по Кокорину затягивается из-за "Сочи"
-
Матч "Барселона" - "Наполи" могут перенести на нейтральное поле
-
Тульский "Арсенал" определился с тренером на следующий сезон
-
"Манчестер Сити" договорился о приобретении воспитанника "Челси"
-
Геркус подтвердил переход Кокорина в "Спартак"
-
В "Атлетико" не переживают из-за интереса "Челси" к Облаку
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22