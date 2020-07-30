Дзюба рассказал о своём отношении к Федуну

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба поведал, как он относится к владельцу московского "Спартака" Леониду Федуну.

Напомним, что 31-летний футболист является воспитанником "красно-белых" и до 2015 года выступал за столичную команду.

"Я видел Федуна на турнире в Катаре. "Здрасьте – здрасьте". Потом в шутку он меня попросил: "Не забивай нашим сегодня". Я говорю: "В товарищеских не забиваю". Мы посмеялись и всё. Мне нечего сказать Леониду Арнольдовичу, да и кто я такой, чтобы ему что-то говорить? Он живёт своей жизнью, я своей. У меня нет к нему никакого негатива. Непонимание каких-то вещей – возможно, но негатив я не имею права испытывать. Я не бог и не кто-то ещё. Стараюсь ни о ком плохо не говорить. За фразу "Дзюба за копейку удавит всех своих родных" он извинился через своих приближённых. Я принял те извинения, он сказал это на эмоциях. Он позже сам понял, что это неправда", - сказал Дзюба.

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