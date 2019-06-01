Дзюба рассказал о своём отношении к Массимо Каррере
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба поведал, как он относится к бывшему наставнику "Спартака" Массимо Каррере.
"В целом мне Каррера нравится. Человек никогда не жаловался и не ныл, не обвинял футболистов – всегда проигрывал он. Его открытость, эмоции после побед – у него была харизма, аура вокруг него, мог зарядить коллектив своей энергетикой. Это круто – тот скилл, который позволил ему стать чемпионом России", - сказал Дзюба.
55-летний Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года.
Под руководством итальянца "красно-белые" впервые за 16 лет выиграли чемпионат России. Также команда завоевала Суперкубок страны.
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