Дзюба рассказал о своем отношении к переносу Евро-2020 из-за коронавируса

Форвард сборной России и "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме высказал свое мнение по поводу переноса Евро-2020 из-за коронавируса.

"То, что так происходит, это логично. Понятно, раз все отменяют, то и Евро уберут. А так, конечно, расстроился. Хотелось сыграть сейчас, но как будет, так будет, я принял перенос Евро как данность.

От нас тут ничего не зависит - в таких ситуациях я не нервничаю, спокоен. Это как в самолете. В машине ты еще можешь что-то сделать, даже если она упала в воду, все равно есть шансы. А в самолете у тебя шансов нет, так что я стараюсь быть расслабленным, от меня ничего не зависит", - сказал Дзюба.

Напомним, Евро-2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Новый предложенный срок - с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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