Дзюба рассказал о своем отношении к сладкому и алкоголю

Форвард "Зенита" Артем Дзюба рассказал, как он относится к алкоголю и сладостям.

"До 19:00 я себя ни в чем не ограничиваю. Обожаю сладкое. Из алкоголя мне нравится шампанское Asti Martini, могу выпить бокал вина. Но вообще мне противен алкоголь, я никогда не был пьяным.

А вот без сладостей вообще никак, меня от них просто штырит. Не могу без шоколадок, мороженого, сладкой еды.

Вообще у меня нет формулы. Я же постоянно тренируюсь. Могу сутки ничего не есть. Если у меня появляются лишние килограммы, то могу сутки не кушать", - заявил Дзюба.

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