Дзюба рассказал о своем сорвавшемся переходе в "Халл Сити"

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Дзюба рассказал о своем сорвавшемся переходе в "Халл Сити"Форвард тульского "Арсенала" Артем Дзюба, права на которого принадлежат питерскому "Зениту", рассказал о своем сорвавшемся переходе в "Халл Сити", когда им руководил Леонид Слуцкий.

"Наверное, можно об этом говорить. Мы созванивались с Викторычем, и он спросил у меня: "Как ты смотришь на то, чтобы перейти в "Халл Сити"?" Назвал мне условия, и понятно, что надо было сильно упасть в плане зарплаты. И я дал добро. Говорю: "Конечно, даже без сомнений поеду".

Хоть я и мечтаю об английской Премьер-Лиге, но Чемпионшип - это все равно круто. По посещаемости это чуть ли не вторая-третья лига мира, везде там такая атмосфера. Я дал добро, начали этим заниматься, а потом выяснили, что в аренду нельзя брать футболиста, чья сборная в рейтинге - ниже 50-го или 60-го места. А мы были за этой чертой. На этом все заглохло", - цитирует 29-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, Дзюба рассказал о своем настрое на матч с "Зенитом". | soccernews.ru

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