Дзюба рассказал о своей цели в "Зените"

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал, что он намерен побить все рекорды клуба по забитым мячам и голевым передачам.

"Мне бы хотелось, чтобы по прошествии карьеры удалось побить все зенитовские рекорды суммарно по голам и передачам. Это для меня будет дороже всего, потому что мне очень ценно отдавать голевые, я не такой нападающий, который зациклен на голах. Не бывает так, что один человек счастлив, забивает все мячи, а остальные просто подносят ему снаряды. Классно, когда и другие счастливы, празднуют свои голы, им это важно. Всегда отдаю право пробить пенальти, если меня просят об этом, радуюсь, когда удаётся ассистировать партнёру по команде. Иногда это даже дороже, чем твой собственный гол. Я считаю, это правильно — стараться не быть в футболе эгоистом. Это командный спорт, и любой партнёр должен ощущать, что его поддержат в трудную минуту", — приводит слова Дзюбы официальный сайт "Зенита".

32-летний Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Всего он провел за петербургский клуб 200 матчей во всех турнирах, забил 86 голов и отдал 57 результативных передач. Стоит отметить, что лучшим бомбардиром в истории "Зенита" является Александр Кержаков, который забил 162 гола.

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