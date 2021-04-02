Дзюба рассказал о своей реакции на первую зарплату в "Спартаке"

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Дзюба рассказал о своей реакции на первую зарплату в "Спартаке"

Фото сайт РПЛ

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба вспомнил о том, как ему впервые заплатили в "Спартаке".

Напомним, что 32-летний футболист является воспитанником "красно-белых", в нынешнюю команду он перебрался в 2015 году.

"Когда я первый раз получил зарплату - 400 или 500 долларов, то подумал: "Ничего себе! За это ещё и платят". Получаешь деньги за то, что ты любишь, во что играешь с детства. И я понял, что нужно переключаться. Самый трудный переход - с юношеского футбола на мужской. Но я это как-то сразу осознал - видишь, как в дублирующем составе играют ребята, спустившиеся из основы, и ты понимаешь, что это уже другое", - сказал Дзюба.

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