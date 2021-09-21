Дзюба рассказал о своих бомбардирских планах

Фото инстаграм Артёма Дзюбы

Нападающий питерского "Зенита" Артём Дзюба порассуждал о своих целях в плане забитых голов.

В понедельник в матче 8-го тура РПЛ против "Рубина" (3:1) форвард отличился впервые в сезоне, оформив сразу дубль.

"Смотрел клуб Федотова - я там дальше [Веретенникова] намного. То, что у Кержакова 226, - вот это интересно. Протасова и Блохина я там не беру. По 319 и 250 они вроде забили. Но посмотрим. Я ещё карьеру не заканчиваю. Забить бы за карьеру 250! Получается, ещё 44 мяча? Поковыряемся, как говорится, помучаемся.

Время ещё есть - поиграю. Безумно рад пока 206-му. Когда приходил в "Зенит", была планка 100-й гол. Когда это сделал, ходил счастливый как не знаю кто. Думал, 150 вообще будет круто. Потом 200! Сейчас надо планку 250 ставить. Здоровье, дай бог, позволяет. А дальше буду стараться", - сказал Дзюба.

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