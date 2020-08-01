Дзюба рассказал о своих планах на следующий сезон
Форвард "Зенита" Артем Дзюба поделился планами на предстоящий сезон.
"Я выиграл первый в карьере золотой дубль. Сейчас есть шанс оформить требл - это большая мотивация. Стать трехкратным чемпионом. Я смотрел "Лэст Дэнса" с Майклом Джорданом. Меня реально впечатлило. Многие вещи, которые он говорит и как себя ведет, мне по душе. Я хочу стать трехкратным чемпионом России подряд, как он.
Затем - выйти из группы Лиги Чемпионов, чтобы заткнуть всех критиков, потому что уже надоело. Хочется показать достойную игру в еврокубках. Я до сих пор вспоминаю наше поражение от "Бенфики" в 1/8 финала. Я искренне уверен, если бы не началась эпопея Халка с Китаем, эту "Бенфику" один Халк бы и прошел", - сказал Дзюба.
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|Краснодар
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|Ростов
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|5
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|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
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|8
|Спартак Москва
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|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
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|22
|25
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|13
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