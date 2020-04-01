Дзюба рассказал о своих взаимоотношениях с Малафеевым

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Дзюба рассказал о своих взаимоотношениях с Малафеевым

Форвард "Зенита" Артем Дзюба высказался о взаимоотношениях с заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым.

"Как распоряжаться с финансами в такое непростое время? Всегда выгодно вкладываться в недвижимость. Однако своими секретами я не поделюсь.

Советовался ли я с Малафеевым? Я с ним ничего общего не имею, иметь не хочу и никому не советую", - сказал Дзюба.

Напомним, что в 2018 году Дзюба конфликтовал с Малафеевым. Тогда Дзюбу не отпустили в другой клуб для получения игровой практики перед ЧМ-2018.

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