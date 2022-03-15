Дзюба рассказал о том, почему отказался от вызова в сборную России
Фото: инстаграм Дзюбы\Автор неизвестен
Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба назвал причину своего отказал от вызова Валерия Карпина на сбор национальной команды России, который пройдет с 21 по 27 марта в Москве.
"Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. Готов ли я в будущем играть за сборную при Карпине? Да, конечно! Я поэтому и позвонил Валерию Георгиевичу, попросил, чтобы не вызывал.
Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, и мне было неудобно отказывать, – приводит слова Артема "СЭ".
Также не пропустите: У Лапорты возникли разногласия с правлением "Барселоны" из-за интереса к Невешу. | http://soccernews.ru
главное
-
Стал известен состав молодёжной сборной России на мартовский сбор
-
Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной России
-
"Манчестер Юнайтед" может снести стадион "Олд Траффорд"
-
Карпин объявил состав сборной России
-
Месси опустился на 20-е место в рейтинге претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal.com
Лента новостей
-
Дзюба рассказал о том, почему отказался от вызова в сборную России
-
Ньюкасл может подписать Яна Облака
-
Неймар останется в ПСЖ
-
У Лапорты возникли разногласия с правлением "Барселоны" из-за интереса к Невешу
-
Аршавин оценил идею расширить РПЛ
-
Кьеллини назвал причину отсутствия "Золотых мячей" у Ибрагимовича
-
В "Зените" отреагировали на слова Карпина об отказе Дзюбы от вызова в сборную России
-
Роналду высказался перед матчем с "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
Видаль не исключил окончание европейского этапа карьеры
-
ПСЖ нацелился на форварда "Милана"
-
Стал известен состав молодёжной сборной России на мартовский сбор
-
"Барселона" согласовала летний трансфер
-
Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной России
-
"Манчестер Юнайтед" может снести стадион "Олд Траффорд"
-
Бензема повторил личный рекорд результативности в "Реале"
-
Карпин объявил состав сборной России
-
Стало известно, сколько "Фламенго" заплатил "Локомотиву" за Пабло
-
Месси опустился на 20-е место в рейтинге претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal.com
-
На покупку "Челси" есть около 200 претендентов
-
Вратарь "Сочи" Адамов прокомментировал своё состояние после столкновения в матче с "Химками"