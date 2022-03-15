Дзюба рассказал о том, почему отказался от вызова в сборную России

Фото: инстаграм Дзюбы\Автор неизвестен

Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба назвал причину своего отказал от вызова Валерия Карпина на сбор национальной команды России, который пройдет с 21 по 27 марта в Москве.

"Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. Готов ли я в будущем играть за сборную при Карпине? Да, конечно! Я поэтому и позвонил Валерию Георгиевичу, попросил, чтобы не вызывал.

Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, и мне было неудобно отказывать, – приводит слова Артема "СЭ".

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