Дзюба рассказал о встрече с экс-тренером клуба Андре Виллаш-Боашем

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о том, как встретился с бывшим тренером команды Андре Виллаш-Боашем и его помощником Даниэлем Соузой после матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом" (1:1).

Специалист пришел посмотреть матч "Лион" - "Зенит" (1:1).

"Мистер Виллаш-Боаш и Даниэль, были очень рады вас увидеть! Вы суперские и топовые!" - написал Дзюба.

41-летний специалист возглавлял "Зенит" с 2014 по 2016 год.

Во втором туре группового этапа "Зенит" сыграет с "Бенфикой". Встреча пройдет 2 октября в Петербурге и начнется - в 22:00 (мск). "Лион" в этот же день встретится с "РБ Лейпциогом".

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