Дзюба рассказал о встрече с экс-тренером клуба Андре Виллаш-Боашем

Теги артём дзюбалионзенит санкт-петербургандре виллаш-боаш

Дзюба рассказал о встрече с экс-тренером клуба Андре Виллаш-Боашем

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о том, как встретился с бывшим тренером команды Андре Виллаш-Боашем и его помощником Даниэлем Соузой после матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом" (1:1). 

Специалист пришел посмотреть матч "Лион" - "Зенит" (1:1).

"Мистер Виллаш-Боаш и Даниэль, были очень рады вас увидеть! Вы суперские и топовые!" - написал Дзюба. 

41-летний специалист возглавлял "Зенит" с 2014 по 2016 год.

Во втором туре группового этапа "Зенит" сыграет с "Бенфикой". Встреча пройдет 2 октября в Петербурге и начнется - в 22:00 (мск). "Лион" в этот же день встретится с "РБ Лейпциогом".

А еще: Дзюба: "Азмун уползает при смерти, потом вылетает, забивает и снова уползает"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 сентября

Главные новости дня: 17 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов