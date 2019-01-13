Дзюба рассказал об ожиданиях от матча с "Фенербахче"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поговорил с журналистом "Спорт-Экспресса" после прохождения медосмотра в Санкт-Петербурге.

"Мне кажется, "Фенербахче" и "Зенит" примерно в равном состоянии. Очень неприятный соперник, один из лидеров турецкого футбола. Понятно, сейчас не самое лучшее время у них, но мы не смотрим на таблицу. Нам нужно в любом случае их проходить", - сказал Дзюба.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" - "Зенит" пройдет в Стамбуле 14 февраля, ответный - 21 февраля в Санкт-Петербурге.

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