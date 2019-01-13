Дзюба рассказал об ожиданиях от матча с "Фенербахче"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поговорил с журналистом "Спорт-Экспресса" после прохождения медосмотра в Санкт-Петербурге.
"Мне кажется, "Фенербахче" и "Зенит" примерно в равном состоянии. Очень неприятный соперник, один из лидеров турецкого футбола. Понятно, сейчас не самое лучшее время у них, но мы не смотрим на таблицу. Нам нужно в любом случае их проходить", - сказал Дзюба.
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" - "Зенит" пройдет в Стамбуле 14 февраля, ответный - 21 февраля в Санкт-Петербурге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12