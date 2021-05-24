Дзюба рассказал, почему ему не удалось уехать в Европу
Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба обвинил неназванных лиц в своем несостоявшемся переходе в один из европейских клубов.
"Были реальные желания и мысли о Европе, но меня, мягко скажем, кинули. Я ничего не загадываю, сфокусирован на Евро, а потом можно о чём-то думать. Сейчас стараюсь ничего лишнего не смотреть и не слушать. Эти девять дней - очень сложные", - приводит слова Дзюбы "Чемпионат".
32-летний Дзюба является воспитанником московского "Спартака". В 2015 году он перешел в "Зенит" на правах свободного агента. В завершившемся сезоне Дзюба провел 34 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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