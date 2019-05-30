Дзюба рассказал, почему отказался переходить в китайский клуб

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Дзюба рассказал, почему отказался переходить в китайский клуб
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, что прошлым летом он отклонил великолепное предложение из Китая.

"Предложение было нереальное. Девять миллионов в год. Меня трясло! Но стали чемпионами и сразу же успокоился. На самом деле, это, конечно, приличный соблазн, я думал около недели", – приводят слова Дзюбы российские СМИ.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в 37 матчах за "Зенит" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с петербургским клубом действителен до лета 2020 года.

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