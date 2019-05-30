Дзюба рассказал, почему отказался переходить в китайский клуб
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, что прошлым летом он отклонил великолепное предложение из Китая.
"Предложение было нереальное. Девять миллионов в год. Меня трясло! Но стали чемпионами и сразу же успокоился. На самом деле, это, конечно, приличный соблазн, я думал около недели", – приводят слова Дзюбы российские СМИ.
В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в 37 матчах за "Зенит" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с петербургским клубом действителен до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20