Дзюба рассказал, шутят ли в сборной России над Соболевым из-за слухов о "Манчестер Юнайтед"
Капитан сборной России Артём Дзюба ответил на вопрос об адаптации в национальной команде дебютанта Александра Соболева.
"Шутим ли мы над Соболевым на фоне слухов об интересе "Манчестер Юнайтед"? Ему нужно немножко времени, чтобы адаптироваться. Тогда можно начать над ним шутить. Чтобы он не почувствовал ревности. Есть время шуткам, есть время подколам. Но сейчас не время. Ему стоит адаптироваться, а потом мы его обязательно поймаем", - сказал Дзюба.
Напомним, что Соболев получил дебютный вызов в сборную России, заменив в заявке национальной команды травмированного Фёдора Смолова.
В последнее время СМИ писали, что на форварда "Крыльев Советов" претендуют "МЮ", "Арсенал" и "Вольфсбург".
Не пропустите: Дзюба поддержал Лунева. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Думаете Джампаоло развалил "Милан"? Он просто жертва обстоятельств! Клуб развалили изнутри
-
Один из лидеров Бундеслиги интересуется Соболевым
-
Официально: Пиоли - новый главный тренер "Милана"
-
Месси: "Из-за проблем с налоговой думал об уходе из "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" намерен переманить тренера "РБ Лейпциг"
Лента новостей
-
Дзюба рассказал, шутят ли в сборной России над Соболевым из-за слухов о "Манчестер Юнайтед"
-
"Монако" трудоустроил экс-игрока сборной России
-
Гвардиола назвал условие для своего ухода из "Манчестер Сити"
-
4
Месси рассказал о своём отношении к системе VAR
-
КДК РФС вынес наказание для Джикии и Кайо
-
6
Казань хочет провести финал Лиги Европы-2023
-
Месси назвал лучших тренеров в своей карьере
-
3
Дембеле пропустит Эль Класико из-за дисквалификации
-
Думаете Джампаоло развалил "Милан"? Он просто жертва обстоятельств! Клуб развалили изнутри
-
Дзюба поддержал Лунева
-
2
Месси рассказал о своём отношении к сравнениям с богом
-
Один из лидеров Бундеслиги интересуется Соболевым
-
Ибрагимович не исключил возвращение в европейский футбол
-
1
Месси сожалеет об уходе Роналду из "Реала"
-
Официально: Пиоли - новый главный тренер "Милана"
-
Стали известны сроки восстановления хавбека "Интера" Сенси
-
9
Месси назвал самый памятный матч в карьере
-
Сборная России тренируется в полном составе
-
Аллегри готов возглавить "Манчестер Юнайтед", но при одном условии
-
1
Месси отреагировал на слухи о сложных отношениях с Гризманном
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8