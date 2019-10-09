Дзюба рассказал, шутят ли в сборной России над Соболевым из-за слухов о "Манчестер Юнайтед"

Теги россияартём дзюбаалександр соболевманчестер юнайтед

Дзюба рассказал, шутят ли в сборной России над Соболевым из-за слухов о "Манчестер Юнайтед"

Капитан сборной России Артём Дзюба ответил на вопрос об адаптации в национальной команде дебютанта Александра Соболева.

"Шутим ли мы над Соболевым на фоне слухов об интересе "Манчестер Юнайтед"? Ему нужно немножко времени, чтобы адаптироваться. Тогда можно начать над ним шутить. Чтобы он не почувствовал ревности. Есть время шуткам, есть время подколам. Но сейчас не время. Ему стоит адаптироваться, а потом мы его обязательно поймаем", - сказал Дзюба.

Напомним, что Соболев получил дебютный вызов в сборную России, заменив в заявке национальной команды травмированного Фёдора Смолова.

В последнее время СМИ писали, что на форварда "Крыльев Советов" претендуют "МЮ", "Арсенал" и "Вольфсбург".

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