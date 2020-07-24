Дзюба рассказал, сколько голов забивали бы Роналду и Месси в РПЛ

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Дзюба рассказал, сколько голов забивали бы Роналду и Месси в РПЛ

Форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба порассуждал о том, какую результативность демонстрировали бы в чемпионате России лучшие футболисты современности Лионель Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".

"17 голов в нашем чемпионате - это уже достижение. Я вас в этом ещё раз уверяю: Криштиану Роналду или Месси у нас немногим больше забьют! Ну, может, 19-20 за счёт того, что они выше классом. Почему так считаю? Приехал бы Месси в Оренбург, вышел бы на искусственный газончик часа в два дня при "плюс 40". Его, кстати, ещё и поливают не всегда. Думаю, Месси прямо там и прибалдел бы. А ещё потом быстро понял, что некоторые защитники вообще не смотрят на мяч – по лапам сразу как дали бы ему. Этого всерьёз никто не воспринимает, но снова повторю - у нас очень специфический чемпионат", - сказал Дзюба.

В завершенном розыгрыше Примеры 33-летний Месси отличился 25 раз в 33 играх.

В нынешнем сезоне Серии А 35-летний Роналду записал в свой актив 30 голов в 31 матче.

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