Дзюба рассказал, сколько иностранных языков он знает

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, что он немного знает несколько иностранных языков.

"По обрывкам языков я вообще лучший в мире. Обрывками я знаю языков 7-8. И неплохо владею еще одним языком – балабольским", – приводит слова Дзюбы официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 28 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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