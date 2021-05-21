Дзюба рассказал, за счёт чего сборная России будет добиваться результата на Евро-2020

Теги россияартём дзюба

Дзюба рассказал, за счёт чего сборная России будет добиваться результата на Евро-2020

Фото твиттер сборной России

Капитан сборной России Артём Дзюба раскрыл подробности подготовки национальной команды к финальному турниру Евро-2020.

Форвард "Зенита" акцентировал внимание на том, что только блестящая физическая форма даст шанс коллективу достойно выступить на континентальном первенстве.

"22 мая улетаем в Австрию и будем пахать и ещё раз пахать. Нам нужно быть готовыми физически, нужно быть в порядке, потому что других шансов нет", - сказал Дзюба.

На групповом этапе Евро россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

Не пропустите: Уткин высказался о подготовке сборной России к Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" не переедет в "Лужники"

"Локомотив" не переедет в "Лужники"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов