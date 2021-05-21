Дзюба рассказал, за счёт чего сборная России будет добиваться результата на Евро-2020

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Капитан сборной России Артём Дзюба раскрыл подробности подготовки национальной команды к финальному турниру Евро-2020.

Форвард "Зенита" акцентировал внимание на том, что только блестящая физическая форма даст шанс коллективу достойно выступить на континентальном первенстве.

"22 мая улетаем в Австрию и будем пахать и ещё раз пахать. Нам нужно быть готовыми физически, нужно быть в порядке, потому что других шансов нет", - сказал Дзюба.

На групповом этапе Евро россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

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