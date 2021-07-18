Дзюба расстроил болельщиков после матча с "Локомотивом"

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба не подошёл к болельщикам после окончания матча за Суперкубок России с "Локомотивом" (3:0), сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, возле клубного автобуса "Зенита" собралось большое количество фанатов, включая детей, которые хотели пообщаться с футболистом. Впрочем, Дзюба так и не подошел к людям, в отличие от нападающего петербургского клуба Сердар Азмун.

В матче с "Локомотивом" 32-летний Дзюба вышел на поле на 60-й минуте при счете 2:0 и в концовке встречи сделал голевую передачу на Александра Ерохина.

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