Дзюба: "Реализовал свою мечту"

Форвард сборной России Артем Дзюба вспомнил о своем забитом мяче в ворота национальной команды Саудовской Аравии в стартовом матче Чемпионата Мира.

"Это было что-то неописуемое. Перед моим глазами просто пронеслась вся моя футбольная жизнь. Я реализовал ту мечту, которая была у меня в голове с самого детства. Помню, как еще мальчишкой смотрел Чемпионат Мира 1998-го года, который проходил во Франции, и еще тогда подумал о том, что было бы здорово - забить на таком крупном турнире. Получается, я мечтал об этом 20 лет. Поэтому я безумно счастлив. Тем более что я давно не играл в сборной. Накопилось, очень хотел отличиться", - цитирует 29-летнего нападающего СЭ.

Напомним, вчера сборная России отправилась в Санкт-Петербург. | soccernews.ru