Дзюба резко высказался в адрес Кафельникова
Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился мнением о неприязни спортсменов из других видов спорта к футболиста, резко отозвавшись о легендарном теннисисте Евгении Кафельникове, который более за "Спартак".
"Кафельников вообще состоит в определенной секте, пусть они занимаются своими делами. Марат Сафин? Ну, думаю, он в сердцах сказал про звания заслуженных мастеров спорта за 1/4 финала ЧМ. Знаю его, он очень адекватный и любит футбол. Но вообще есть какая-то определенная неприязнь к футболистам. Это неправильно, мы себе такого никогда не позволяли по отношению к другим спортсменам", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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