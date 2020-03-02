Дзюба рискует пропустить ещё один матч "Зенита"

Участие нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы в матче 1/4 финала Кубка России против "Ахмата" находится под вопросом, сообщают российские СМИ.

31-летний футболист до сих пор не восстановился полностью после травмы, поэтому может не сыграть в ближайшей встрече.

Ранее форвард уже пропустил поединок 20-го тура РПЛ с "Локомотивом", который завершился нулевой ничьей.

Матч "Ахмат" - "Зенит" состоится 4 марта в 18:00 по московскому времени.

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