Дзюба: "Роналду на ступеньку повыше Месси"

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Дзюба: "Роналду на ступеньку повыше Месси"

Форвард "Зенита" и сборной России Артём Дзюба поделился мнением об игре национальной команды Аргентины на ЧМ-2018, а также сравнил успехи Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"У Аргентины много индивидуально сильных игроков, но как команда она очень средняя. По меркам мирового футбола. Она точно не претендент. Сейчас многие будут ругаться, но где Криштиану, а где Лео? Они оба недосягаемы ни для кого, но Криштиану на ступеньку чуть повыше" - сказал Дзюба.

Отметим, что 33-летний Роналду забил 4 гола в двух матчах ЧМ, а Месси пока не отличился какими-либо результативными действиями.

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