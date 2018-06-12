Дзюба: "Россия - не фаворит, но хотим доказать, что можем играть в футбол"

Форвард сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от выступления на домашнем Чемпионате Мира.

"Кого бы вы сейчас ни спросили, у всех есть задача номер один - выйти из группы. Так же и с нами. Мы - реалисты. Мы - не фавориты Чемпионата Мира, но мы хотим выйти из группы. Играя дома, хотим доказать всем и себе, что можем играть в футбол. Чтобы нами гордились и знали, что мы - не только хоккейная, баскетбольная, волейбольная страна, но и футбольная. Для начала приложим все усилия, чтобы выйти из группы, а дальше - будем фантазировать", - цитирует 29-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, Аршавин поделился прогнозом на выступление сборной России на ЧМ. | soccernews.ru