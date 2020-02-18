Дзюба: "Россия - то место, где я хочу жить, хоть и есть вещи, которые мне не нравятся"

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Дзюба: "Россия - то место, где я хочу жить, хоть и есть вещи, которые мне не нравятся"

Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба на ютуб-канале Gena Miller рассказал, что думает о России Америке.

Америка? Я Америку обожаю за кино, за музыку и за то, как они умеют делать любое шоу - от НХЛ и НБА до всего-всего. Ассоциируется с масштабными и крутыми проектами. Все крутое: кино, мультики, все-все-все, все развлечения.

Россия? Моя страна, которую я очень люблю и буду любить. Это то место, где я хочу жить, хоть и есть вещи, которые мне не нравятся", - сказал Дзюба.

В 19 матчах за "Зенит" в этом сезоне футболист забил 11 голов и сделал 9 ассистов.

А еще: Дзюба поделился ожиданиями от Евро-2020| http://soccernews.ru
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