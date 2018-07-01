Форвард сборной России Артем Дзюба с пенальти сравнял счет в игре с Испанией в рамках 1/8 финала Чемпионата Мира. Гол был забит на 40-й минуте поединка.

Напомним, первый мяч в игре забил Игнашевич в свои ворота. | soccernews.ru