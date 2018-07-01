Дзюба с пенальти сравнял счет в игре с Испанией

Теги артём дзюбароссияиспания

Дзюба с пенальти сравнял счет в игре с ИспаниейФорвард сборной России Артем Дзюба с пенальти сравнял счет в игре с Испанией в рамках 1/8 финала Чемпионата Мира. Гол был забит на 40-й минуте поединка.

Напомним, первый мяч в игре забил Игнашевич в свои ворота. | soccernews.ru

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