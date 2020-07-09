Дзюба: "С Сердаром все хорошо, не волнуйтесь"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме рассказал, как чувствует себя одноклубник Сердар Азмун.

Напомним, что в раздевалке питерского клуба при праздновании чемпионства Дзюба и Азмун имитировали секс между собой.

"С Сердаром все хорошо, не волнуйтесь (смеется)", - рассказал футболист в соцсети.

"Зенит" после победы над "Краснодаром" досрочно выиграл РПЛ и стал шестикратным чемпионом России.

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