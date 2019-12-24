Дзюба - самый популярный российский спортсмен 2019 года

Теги артём дзюбаалександр кокоринпавел мамаевалександр головин

Дзюба - самый популярный российский спортсмен 2019 года

Компания "Медиалогия", занимающаяся мониторингом и анализом СМИ, опубликовала рейтинг самых популярных спортсменов России в 2019 году.

Лидером списка с приличным отрывом стал форвард "Зенита" Артём Дзюба. У него 102 тысячи 234 упоминания в СМИ.

В тройку также вошли побывавшие в тюрьме нападающий Александр Кокорин (95 307) и полузащитник Павел Мамаев (90356).

Последний представитель футбола в топ-10 - хавбек "Монако" Александр Головин (39 715), у него девятое место в рейтинге.

Не пропустите: Дзюба признан лучшим футболистом года в России. | http://soccernews.ru
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