Дзюба - самый успешный российский футболист моложе 40 лет по версии Forbes

Авторитетный журнал Forbes представил собственный рейтинг самых успешных российских знаменитостей из мира спорта и шоу-бизнеса в возрасте до 40 лет.

Возглавил список боец ММА Хабиб Нурмагомедов, а лидером среди футболистов стал нападающий "Зенита" Артём Дзюба. Годовой доход в размере 5,5 миллионов долларов и более 40 тысяч упоминаний в СМИ позволили капитану сборной России занять 13-е место.

Следом за Дзюбой из футболистов идут форвард "Сельты" Фёдор Смолов и полузащитник "Монако" Александр Головин, занявшие 28-ю и 32-ю позиции соответственно.

У Смолова показатели следующие: 3,7 миллиона долларов - годовой доход, свыше 16 тысяч упоминаний в СМИ; у Головина: 3,5 миллиона долларов - годовой доход, более 14 тысяч упоминаний в СМИ.

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