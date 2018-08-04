Дзюба: "Счёт не отражает содержания матча"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал победу над тульским "Арсеналом".

"Трудная победа. Мы доминировали весь матч и, мне кажется, заслуженно победили. Тула - красавцы, бойцы, и это все знают. В чемпионате России со всеми непросто. Сложно взламывать такую насыщенную и грамотную оборону. Ребята упрямые, упёртые. Знаю их очень хорошо, поэтому мы все прекрасно знали, что будет такая игра, и очень рады, что победили.

Счёт не отражает содержания матча. Мы могли забить и больше. Ну ничего, есть над чем работать - реализация. Шатов ли забил гол? А можно сказать, что я зацепил мяч, чтобы Шатову было плохо, а то он там так радовался. Я зацепил, это мой гол. Если бы я забил "Арсеналу", не праздновал бы. Это моя принципиальная позиция. Туле я очень благодарен: если бы не они, я бы на Чемпионат Мира не попал" - приводят слова Дзюбы российские СМИ.

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